Hapšenje u Leskovcu zbog krađe zlatnog lanca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, intenzivnim radom, uhapsili su D. T. (1985) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, saopštila je Policijska uprava.

On se sumnjiči da je 27. jula u Leskovcu s leđa prišao šezdesetsedmogodišnjoj ženi i pokidao joj zlatni lanac sa vrata, nakon čega se udaljio.

Policija je identifikovala osumnjičenog i pronašla zlatni lanac.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.