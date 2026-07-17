Hospitalizovano sedamnaest pacijenata sa simptomima salmonele u OB Leskovac

Na odeljenjima za infektivne bolesti i pedijatriju Opšte bolnice Leskovac u toku jučerašnjeg dana hospitalizovano je ukupno 17 pacijenata sa simptomima salmoneloze. Prema rečima lekara, prisustvo salmonele za sada je laboratorijski potvrđeno kod jednog pacijenta, a na osnovu kliničke slike očekivanja su da i ostali budu pozitivni na ovu infektivnu bolest.

Stariji od 14 godina nalaze se na infektivnom odeljenju, dok su mlađi pacijenti smešteni na pedijatriji Opšte bolnice Leskovac. Imaju iste simptome, među kojima su visoka temperatura, dijareja, povraćanje i jak bol u trbuhu. Svi hospitalizovani su prethodno jeli isti proizvod iz objekta brze hrane u Leskovcu.

Salmonela izaziva infekciju digestivnog trakta i čest je uzročnik trovanja hranom. Oboljenje se najčešće dobija konzumiranjem neadekvatno termički obrađenih namirnica, poput jaja, živinskog mesa i mlečnih proizvoda. Simptomi se javljaju od 6 do 72 sata nakon zaražavanja.

Prema rečima lekara, oporavak traje od 3 do 7 dana. Inače, lokal u kome su zaraženi konzumirali hranu trenutno je zatvoren.