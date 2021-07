HUMANOST: do Jerusalima krenuo peške kako bi pomogao dečaku sa autizmom

Ivan Mladenović krenuo je peške od Šida do Jerusalima sa ciljem da animira ljude i javnost kako bi se prikupila novčana sredstva za lečenje njegovog osmogodišnjeg sugrađanina Lazara Arsenića, dečaka sa autizmom. Kako bi Lazar mogao da govori, nephodno je obezbediti novac za tretmane matičnim ćelijama u zemlji i inostranstvu.

Ivan je, potpuno sam, na put iz rodnog Šida krenuo pre 14 dana. Sinoć je stigao u Leskovac, a već danas nastavlja put do Severne Makedonije. Naglašava da je pešačenje po ovako visokim temperaturama naporno, ali da ne odustaje od svog cilja.

Put do Jerusalima dugačak je 3500 kilometara i biće mu neohpdno još stotinak dana do krajnje destinacije. Do tada će morati da prođe Grčku, Kipar, Egipat i Jordan. Mladenović je bivši rukometaš, bavi se trčanjem i biciklizmom što mu donekle olakšava ovo putovanje. Inače ovo nije njegova prva akcija ovakvog karaktera.

Lazaru Arseniću se može pomoći slanjem SMS poruke sa brojem 971 na 3030 ili uplatnom na račune koji se mogu pronaći na sajtu Fondacije „Budi human“.