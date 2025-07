I danas požari na otvorenom na više lokacija u okolini Leskovca

-Večeras oko 20 sati došlo je do požara na otvorenom između naseljenog mesta Priboj i Živkovo, pored reke Jablanice. Gori nisko rastinje. Na terenu je vatrogasno spasilačka jedinica iz Leskovca i radi na gašenju požara, zahvaćena je veća površina, u pomoć su pritekli i meštani- saopštavaju iz Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave, u čijoj su nadležnosti i poslovi civilne zaštite.

Nadležni upućuju molbu i apel svim građanima:

„Zbog izuzetno visokih temperatura i dugih suvih perioda, rizik od požara na otvorenom je izuzetno visok. Jedan plamen i vatra može zahvatiti ogromne površine, ugroziti živote i naneti neprocenjivu štetu.

Ne palite vatru na otvorenom!

Ne bacajte opuške u prirodu!

Budite odgovorni. I najmanji plamen može imati ozbiljne posledice!

Ako primetite dim ili požar – ODMAH POZOVITE 193.

Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje biljnih ostataka, strnih useva i smeća na otvorenom prostoru, kao i paljenja vatre u šumi i na rubu šume od 200 metara, za čije nepoštovanje su zaprećene novčane kazne i to od 10.000 do 50.000 dinara za fizička i od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica.

Sektor za vanredne situacije, u saradnji sa drugim službama, kao i jedinicama lokalne samouprave, pojačava kontrolu na terenu kako bi otkrio i sankcionisao neodgovorne pojedince, s ciljem sprečavanja požara na otvorenom i zaštite bezbednosti građana.

Na terenu su konstatno i zaposleni u Gradu Leskovcu koji obavljaju poslove Civilne zaštite. Čuvajmo životnu sredinu!“