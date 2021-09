Zbog radova na vodovodnim instalacijama u pasažu bivše „Robne kuće“, a u okviru investicije izgradnje glavnog gradskog trga, u ponedeljak 13. septembra, doći će do prekida u vodosnabdevanju u periodu od 9 do 15 časova i to na lokaciji od restorana „ABC“ u parku do pasaža iza „Robne kuće“, obaveštavaju iz leskovačkog Vodovoda.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.