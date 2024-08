I sutra isključenja struje, u 19 naseljenih mesta na području Leskovca

Zbog izvođenja radova na redovnoj godišnjoj reviziji trafostanice u Pečenjevcu, u petak, 9. avgusta, doći će do privremenog isključenja električne energije na području 19 naseljenih mesta u severnom delu teritorije grada. Istog dana, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mreže, bez električne energije će biti i korisnici u pet leskovačkih ulica, obaveštavaju iz ovdašnjeg Ogranka Elektrodistribucije.



U vremenu od 9 do 14 časova, bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama: Zalužnje, Priboj, Živkovo, Kaštavar, Pečenjevce, Lipovica, Brejanovce, Razgojna, Čifluk Razgojnski, Gornja i Donja Lokošnica, Grdanica, Smrdan, Novo Selo, Čekmin, Babičko, Međa, Šarlince, Draškovac i deo Brestovca preko pruge.

Takođe, sutra, od 9 do 15 sati doći će do privremenog isključenja električne energije na području nekoliko leskovačkih ulica: Bujanovačka, Knjaževačka, Nišavska, Sokobanjska i Slavka Zlatanovića od broja 22 do broja 112.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin.