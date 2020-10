Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u petak, 9.oktobra u vremenu od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 15 sati u ulicama: Ane Stojković, Bosiljke Đurić, Savskoj i Južnomoravskih brigada od broja 140 do broja 271.