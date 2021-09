Igor Jurić održao tribine u Vlasotincu

„Sve ubice dece, u sedam slučajeva na kojima smo radili, uključujući i Tijanino ubistvo, bile su teško zlostavljane u detinjstvu. Zato je važno da ne ćutimo kada u okruženju primetimo zlostavljanje jer time omogućavamo da se razvija budući ubica – rekao je osnivač Fondacije „Tijana Jurić“ Igor Jurić na sinoćnjoj tribini u Kulturnom centru u Vlasotincu.



On je stavio akcenat na to da ne treba da ćutimo kad primetimo nasilje, a posebno da brinemo o tome da naša deca nisu tome izložena, a da mi to ne znamo i ne primećujemo. Na tribini su prikazani kraći filmovi o tome kako deca upadaju u zamke predatora na društvenim mrežama i kako su nekada ljudi iz najbližeg okruženja upravo oni koji sprovode nasilje, a sredina, zbog predrasuda ćuti.



U ime opštine Vlasotince učesnike tribine sinoć je pozdravio predsednik Bratislav Petrović, koji je ovom prilikom istakao da nema važnijeg posla od stvaranja uslova da nam deca budu bezbedna i zdrava.



„Opština Vlasotince se trudi da u saradnji sa Fondacijom “Tijana Jurić” i Udruženjem “Bezbedno dete” doprinese stvaranju ambijenta u kome ćemo otvoreno da razgovaramo o bezbednosti dece, vršnjačkom nasilju i opasnostima koje vrebaju na internetu jer su deca danas izložena ogromnim izazovima koji vrebaju sa društvenih mreža i interneta.

Na roditeljima je, ali i na društvu u celini da prati šta se sa njima dešava i da reagujemo kada za tim ima potrebe. Ovakve tribine su važne jer roditelji često nemaju dovoljno informacija o tome kako da se nose sa ovim izazovima – istakao je predsednik Bratislav Petrović.



Koordinator Kancelarije „Bezbedno dete“ u Vlasotincu Jelena Đokić se zahvalalila Fondaciji “Tijana Jurić” i što je Vlasotince prepoznala kao mesto u kome može da zaživi sve ono što je započeto pre pet godina u Subotici.



Dvodnevni skup koji je obuhvatio niz tribina na temu vršnjačkog nasilja, bezbednosti dece na internetu, sistemu AmberAlert i prevenciji završen je danas sastankom u kabinetu predsednika opštine Bratislava Petrovića na kome je bilo reči o aktivnostima na formiranju koordinacionog tela za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Pored Novog Sada i Aranđelovca, Vlasotince bi trebalo da bude treće mesto u Srbiji u kome će takvo telo postojati, a sve sa ciljem da nam deca budu bezbedna.



Ova, kao i brojne tribine u organizaciji Fondacije „Tijana Jurić“ završena je rečima:

„Sve može da se nadoknadi, ali vreme koje niste proveli sa decom, nikada. Budite uz svoju decu, slušajte ih i podržavajte.