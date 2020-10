Imamo li epidemiju karcinoma?

Na godišnjem nivou u Srbiji oboli oko 40 000 ljudi od raka, a umre 20 000. Na osnovu ovih brojeva proizilazi da dnevno od nekog oblika karcinoma u našoj zemlji umre oko 50 ljudi, navodi šef Odeljenja onkologije leskovačke Opšte bolnice doktor Goran Živković.

Stručnjaci postavljaju pitanje šta to znači, imamo li epidemiju raka?

„Ako to uporedimo sa koronom, onda vidimo da znatno veći broj ljudi umire od raka, nego od korone koja je aktuelne – navodi doktor Živković.

Kada je reč o karcinomu dojke svake godine beležimo nove slučajeve.

„U Jablaničkom okrugu beleži se oko 100 novih slučajeva karcinoma dojke na godišnjem nivou – dodaje šef Odeljenja onkologije.

Samopregled je prvi korak koja bi svaka žena trebalo da učini, ali više od 50 procenata ženske populacije to ne čini.

„Najčešće je to neka tvrdina u dojci koju žene same napipaju. Nekad je tvrdina u pazušnim jamama, nekada dođe do promena na bradavici, asimetrije ili uvećanja. Ponekad to može biti crvenilo i otok dojke pa i njihova asimetrija – objašnjava Živković, dodajući da se u pojedinim slučajevima i prilikom rutinskog pregleda otkriju metastaze na kostima, plućima, jetri.