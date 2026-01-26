IN MEMORIAM: Dragan Nikolić – Gaga Denča

Dragan Nikolić – Gaga Denča, poznati fudbalski trener iz Vlasotinca, preminuo je danas, 26. januara, u 62. godini života.

Foto: FK Vlasina Vlasotince Official (FB stranica)

Rođen je 29. februara 1964. godine u Vlasotincu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Fudbalsku karijeru započeo je u mlađim kategorijama FK Vlasina, u kojima je ostvarivao zapažene rezultate. Nastupao je i za pionirsku reprezentaciju Jugoslavije. Sa svega 16 godina, debitovao je za seniorski tim FK „Vlasina“ 1980. godine. Tokom gotovo cele igračke karijere nosio je dres FK „Vlasina“, dok je u kraćim vremenskim periodima nastupao i za MSK iz Manastirišta i „Budućnost“ iz Orašja.

Po završetku igračke karijere, Dragan Nikolić se opredelio za trenerski poziv. Najduže je obavljao funkciju šefa stručnog štaba FK Vlasina, a tokom svoje bogate trenerske karijere radio je i u Radniku iz Surdulice, Dubočici i Slogi iz Leskovca, kao i u „MSK“ iz Manastirišta i „Budućnosti“ iz Orašja.

Za svoj rad i doprinos sportu dobitnik je brojnih značajnih sportskih priznanja, koja svedoče o velikom tragu koji je ostavio u fudbalu i sportu uopšte.