IN MEMORIAM: Preminuo Srđan Stamenković, novinar i urednik (1973-2025)

Srđan Stamenković, naš kolega, novinar, urednik, preminuo je noćas u 52. godini života.

Srđan Stamenković je radio kao dugogodišnji novinar Javnog preduzeća „Radio Leskovac“, dopisnik lista „Sport“, a potom i kao urednik dva portala – „Dnevnik juga“ i „Sportska strana juga“. Od 2019. godine obavljao je i funkciju predsednika Leskovačkog saveza sportova.

Za sobom je ostavio suprugu i dvojicu sinova. Sahrana će biti obavljena sutra, 30. novembra, na Svetoilijskom groblju u 12:00 časova.

Kolektiv Televizije Leskovac izražava najdublje saučešće porodici preminulog.