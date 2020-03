Inostrane kompanije obustavljaju rad, roditelji ne plaćaju vrtić tokom trajanja vanrednog stanja

Roditelji čija su deca upisana u vrtiće neće plaćati nadoknadu za to tokom trajanja vanrednog stanja, a pogoni inostranih iinvestitora obustaviće rad u određenom periodu, rečeno je na konferenciji za novinare loklanog Stručno-operativnog tima.

Sutra pa do 6.aprila, to će učiniti Jura, osim u svojoj trećoj fabrici gde radi 250 radnika,. Falke prestaje sa radom u petak, 27.marta sve do 13. aprila i Džinsi od ponedeljka 30.marta do 6.aprila. U Aptivu radi 450 osoba od ukupno 1600 zaposlenih, a Autostop je prestao sa radom prošle nedelje osim dela koji šije zaštitne maske.