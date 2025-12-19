Isidora Ranđelović, učenica Gimnazije u Vlasotincu pobednica konkursa „Pola sata za našu čaršiju“

Vlasotinačka Gimnazija „Stevan Jakovljević“ i ove godine, po četvrti put zaredom, raspisala je nagradni konkurs pod nazivom „Pola sata za našu čaršiju“. Reč je o video-konkursu, a ovogodišnja tema nosila je naziv „Pola sata za čuda prirode“.

Isidora Ranđelović, pobednica video-konkursa

PRVA NAGARDA

Po odluci žirija, prvo mesto pripalo je Isidori Ranđelović za video, inače učenici Gimnazije „Stevan Jakovljević“ i članice Ekološke sekcije.

“I mi smo slali video zapise gde smo izlazili u prirodu u ovaj naš deo oko Vlasotinca. U suštini, snimali smo prirodu. Konkurs se održava četvrtu godinu zaredom i naredne godine je mali jubilej. S tim u vezi su profesorke najavile neki zanimljiviji konkurs” – ističe pobenica konkursa za video Isidora Ranđelović.

Isidora je ljubitelj muzike, te se i u školi nereteko vezuje za ovu vrstu umetnosti.

“Najviše za hor i sve što ima veze sa glumom, pisanjem i tako dalje, ali ekološka sekcija sa druge strane, iako je nije u mom stilu, jako je zanimljiva. Radi se o filmu, muzici i još mnogo toga što ja volim i podržavam” – dodaje Isidora.

UČEŠČE DRUGIH UČENIKA

Drugo mesto je osvojio Mihajlo Džinić, učenik Osnovne škole „25. maj“, dok je treće mesto pripalo Aleksi Spasiću, učeniku Gimnazije „Stevan Jakovljević“. Učešće u ovom konkursu uzela je i Ksenija Jović, koja pohađa ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu i koja je takođe član pomenute sekcije.

“I to je bio veoma zanimljiv i jedan veoma pametan dokumentarac, na kome je radilo nas više. Moja poruka je da širimo svest o ekologiji, o značaju prirode i okoline” – kaže Ksenija za portal Televizije Leskovac.

OCENJIVANJE RADOVA

Prispele radove ocenjivao je žiri u sastavu: profesorka geografije Jadranka Đokić, profesorka biologije Biljana Šušulić, profesorka engleskog jezika Biljana Pipović i Iva Stepanović, isto članica ekološke sekcije.

“Drago mi je što su moje profesorke prvenstveno ukazala poverenje da mogu da mogu da odaberem tako značajnu ideju. Ideja i poruka su bile zaprvo očuvanje životne sredine i generalno sve o prirodi i ljubavi prema prirodi. Iskreno, zadatak nije bio nimalo lak, ali uz pomoć profesorke sam odabrala. Naravno, nisam nikoga gledala, imajući u vidu da se radi o mojim prijateljima, već sam odabrala video koji je prenosio najveću poruku o očuvanju životne sredine” – navodi Iva Stepanović.

PORUKA VRŠNJACIMA O ZNAČAJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Dimitrije Crnobarac, takođe učenik Gimnazije i član Ekološke sekcija je ovom prilikom uputio poruku svojim vršnjacima.

“Sve ovo o čemu govorimo je značajno za očuvanje životne sredine i same prirode. Ali pored toga ima i zabavnih momenata, kada upoznaješ drugare iz drugih škola koji učestvuju na konkurs”.

Istog mišljenja je i Lazar Stojiljković, učenik ove srednje škole i član ekološke sekcije.

“Ovo postoji da bi se probudila svest o očuvanju životne sredine i ekologiji. Radili smo i na projektu kako konzumirati zdravu hranu”.

Inače, svečanoj dodeli nagrada prisustvovali su učenici Osnovne škole „Siniša Janić“, Osnovne škole „25. maj“ i Gimnazije „Stevan Jakovljević“, kao i njihovi mentori. Nagrade i prigodni pokloni za sve učesnike uručeni su u svečanoj sali Gimnazije.