Isključenja struje 11. decembra u više leskovačkih ulica

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne mreže. Zbog toga će u četvrtak, 11. novembra bez struje biti više ulica u Leskovcu i okolini.
Od 08:30 do 12:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Jovana Diskića br. 1, Lepše Stamenković br. 1 i 3 i Norvežanska od br. 12 do br. 32;
U vremenu od 09:00 do14:00 časova bez struje biće korisnici Bunatovačke, 7. juli, Učitelja Josifa od br. 7 do br. 25 i Dositeja Obradovića br. 13;
Zatim u periodu od 09:30 do 13:30 časova bez električne energije biće stanovnici Dositeja Obradovića od br. 4 do br. 59, Janka Veselinovića br. 11, Majke Jugovića, Mlinska od br. 22 do br. 76, Pana Đukića br. 15, Žike Ilića Žutog od br. 1 do br. 7 i br. 19;
Od 10:00 do 15:00 časova bez električne energije biće korisnici Bulevara oslobođenja od br. 126 do br. 154, Ilije Strele br. 2 i 4, Nikole Skobaljića od br. 1 do br. 58, Stevana Sremca br. 3 i Učitelja Josifa od br. 20 do br. 35;
od 11:30 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici Prvomajske od br. 59 do 126 i Alekse Nenadovića od br. 1 do br. 32 i istog dana od 12:00 do 15:00 časova struje će biti korisnici u Bobištu u sledećim ulicama: Nikole Đurića Pavke od br. 55 do br. 136 i Save Đorđevića br. 47, Bosanska, Grdelička, Južnomoravska, Kumrovačka, Ljubljanska, Mostarska, Prištinska br. 3, Skopska, Tome Ivanovića i Zagrebačka.