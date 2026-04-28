Isključenja struje 29. aprila u Leskovcu i Vlasotincu

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće

radove na redovnim godišnjim revizijima trafostanice u Leskovcu. Zbog toga će sutra, 29. aprila, bez električne energije biti korisnici u Leskovcu i Vlasotincu na nekoliko

lokacija, saopštio je leskovački Ogranak Elektrodistribucije.

U periodu od 08:00 do 15:00 časova bez struje će biti korisnici na sledećim lokacijama: Bratstva i jedinstva, Cerska, Dubočica

br. 88, 90 i 97E, Đorđa Andrejevića Kuna od br. 33 do br. 89, Gojka Zečevića, Hercegovačka od br. 1 do br. 33 i br. 51, Kolubarska, Pustorečka br. 64, Majora Tepića br. 7, 9,

11, 13, 15 i 17, Sergeja Dimitrijevića, Boška Buhe, Dragoljuba Turjanovskog, Drinska, Drugog srpskog ustanka, Gračanička, Igmanska, Kosovke devojke, Lička,

Milentija Popovića, Rtanjska, Veljka Vlahovića, Niška od br.1 do br. 35A, Dečanska br. 16, Južnomoravskih brigada br . 329, Rasinska br. 1 i br. 20, Svetozara Miletića od br. 40 do br. 72 (parna strana), Tamiška br. 5, Vidovdanska i Vlade Mihajlovića.



Istog dana u vremenu od 09:00 do 13:00 časova bez električne energije biće korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Avalska

od br. 19 do br. 29, Kosmajska br. 12 i 14, Lepše Stamenković od br. 56 do br. 104, Milutina Bojića od br. 30 do br. 41, Mostarska, Narodnog fronta od br. 36 do br. 64, Stanoja Glavaša br. 189 i Subotička. Takođe, od 09:30 do 13:30 časova bez električne energije biti korisnici u Vlasotincu na sledećim lokacijama: Vinogradarska, Dimitrija Tucovića, Proleterska, deo Milke Dimanić, deo Partizanske, deo Mije Milenkovića i Konopnička.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.





