Isključenja struje u Leskovcu i tokom vikenda

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove u TS 10/0,4 kV Školski centar. Zbog toga će u subotu, 16.05.2026. u periodu od 08:00 do 12:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Prva od br. 10 do br. 24 (parna strana), Druga, Četvrta br. 2, 4 i 22, Peta br. 9 i 11, Šesta od br. 1 do br. 10, Dvadeset šesta, Dubočica od br. 84 do br. 133, Đorđa Andrejevića Kuna br. 91, Gračanička i Rade Žunića br. 12.

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji SN bloka u TS 10/0,4 kV „Moravska 1“ u Leskovcu radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će u nedelju, 17.05.2026. u periodu:

· od 08:00 do 20:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Jovana Đorđevića i Moravska od br. 17 do br. 73;

· od 17:00 do 20:00 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Alekse Šantića, Durmitorska, 28. marta br. 31 (A-Đ), Kraljevića Marka br. 14 i 27A, Moravska od br. 1 do br. 28A, Tome Kostića od br. 1 do br. 11A i Vilema Pušmana od br. 1 do br. 17.

Korisnici i mediji sve informacije o planiranim isključenjima mogu dobiti preko besplatne aplikacije ED Srbije za mobilni telefon https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije, koja se može preuzeti preko Google play prodavnice. Informacije o planiranim isključenjima mogu se naći i na sajtu Elektrodistribucije Srbije www.elektrodistribucija.rs