Isključenja struje u sredu, 15. jula u 8 ulica u Leskovcu

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u sredu, 15. jula u periodu od 08:00 do 14:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Čačanska, Jagodinska, Pešterska, Smederevska, Valjevska, Vršačka, Ohridska br. 10 i Vlajkova od br. 201 do br. 205.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni, navodi se u saopštenju leskovačkog Ogranka Elektrodistribucije.