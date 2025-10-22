DRUŠTVO VESTI

Isplaćeno 3,3 miliona za redovno održavanje slivnika, česmi, podvožnjaka i druge troškove

22 октобар, 2025
Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno 3.338.450 dinara, saopštavaju iz Kabineta gradonačelnika.

Suma od 1.721.280 dinara usmerena je preduzeću „LUKS“ za održavanje niskonaponske mreže.

Javno-komunalnom preduzeću „Vodovod“ prebačeni su sledeći iznosi:

201.000 dinara za održavanje podvožnjaka;
487.082 dinara za održavanje slivnika;
854.152 dinara za održavanje javnih česmi.
Na ime solidarne pomoći za Ivanu Kocić, zaposlenoj u Predškolskoj ustanovi „Vukica Mitrović“, opredeljeno je 50.000 dinara.

Iz gradske kase danas je izdvojeno i 17.386 dinara za septembarske troškove prevoza Doma kulture Pečenjevce, kao i 7.550 dinara za zamenu duplog stakla na vratima objekta Osnovne škole „Aca Sinadinović“ u Predejanu.

