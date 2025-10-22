Isplaćeno 3,3 miliona za redovno održavanje slivnika, česmi, podvožnjaka i druge troškove

Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno 3.338.450 dinara, saopštavaju iz Kabineta gradonačelnika.

Suma od 1.721.280 dinara usmerena je preduzeću „LUKS“ za održavanje niskonaponske mreže.

Javno-komunalnom preduzeću „Vodovod“ prebačeni su sledeći iznosi:

201.000 dinara za održavanje podvožnjaka;

487.082 dinara za održavanje slivnika;

854.152 dinara za održavanje javnih česmi.

Na ime solidarne pomoći za Ivanu Kocić, zaposlenoj u Predškolskoj ustanovi „Vukica Mitrović“, opredeljeno je 50.000 dinara.

Iz gradske kase danas je izdvojeno i 17.386 dinara za septembarske troškove prevoza Doma kulture Pečenjevce, kao i 7.550 dinara za zamenu duplog stakla na vratima objekta Osnovne škole „Aca Sinadinović“ u Predejanu.