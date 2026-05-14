Isplate iz budžeta grada Leskovca

Iz budžeta Grada Leskovca isplaćeno je danas 4.563.719 dinara, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

Na ime 5. privremene situacije za održavanje zelenila ka Javno-komunalnom preduzeću „Grdelica“ usmerena su 2.074.749 dinara.

Za mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova opredeljeno je ukupno 1.116.600 dinara.

Grad Leskovac je za ove namene u 2026. godini obezbedio 18 miliona dinara, a istu sumu novca izdvojilo je i resorno Ministarstvo, što ukupno čini 36 miliona dinara.

Za projekat uklanjanja objekta i angažovanje stručne firme, posredstvom Odeljenja za inspekcijske poslove, isplaćeno je 399.600 dinara.

Na ime zakupa ka Javnom preduzeću „Dom“ usmereno je 665.404 dinara.

Takođe, za izmirenje obaveza Narodnog muzeja pristiglih u Centralni registar faktura isplaćeno je 257.366 dinara, dok je za solidarnu pomoć zaposlenom u Istorijskom arhivu opredeljeno 50.000 dinara.



