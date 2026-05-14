Isplate iz budžeta grada Leskovca

14 мај, 2026
TVL

Iz budžeta Grada Leskovca isplaćeno je danas 4.563.719 dinara, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

Na ime 5. privremene situacije za održavanje zelenila ka Javno-komunalnom preduzeću „Grdelica“ usmerena su 2.074.749 dinara.

Za mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova opredeljeno je ukupno 1.116.600 dinara.

Grad Leskovac je za ove namene u 2026. godini obezbedio 18 miliona dinara, a istu sumu novca izdvojilo je i resorno Ministarstvo, što ukupno čini 36 miliona dinara.

Za projekat uklanjanja objekta i angažovanje stručne firme, posredstvom Odeljenja za inspekcijske poslove, isplaćeno je 399.600 dinara.

Na ime zakupa ka Javnom preduzeću „Dom“ usmereno je 665.404 dinara.

Takođe, za izmirenje obaveza Narodnog muzeja pristiglih u Centralni registar faktura isplaćeno je 257.366 dinara, dok je za solidarnu pomoć zaposlenom u Istorijskom arhivu opredeljeno 50.000 dinara. 

