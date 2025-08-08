Isplate iz budžeta Grada Leskovca po više osnova

Grad Leskovac, kao lokalna samouprava koja redovno izmiruje sve pristigle obaveze, danas je po više osnova izvršio isplatu u ukupnom iznosu od 3.945.4288 dinara, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

Od ovog iznosa za naknadu političkim partijama za jul mesec, isplaćen je iznos od 416.688. dinara. Za energetsku sanaciju firmi „Paja i Jare“ isplaćena je suuma od 2.026.000 dinara, dok je na ime usluga za odvoz smeća preduzeću „Por Verner Veber“ isplaćen iznos od 242.028 dinara.

Za popravku vodosistema u Mesnoj zajednici Jarsenovo, preduzeću „DSB Plus“ isplaćen je iznos od ukupno 992.600 dinara. Mesnoj zajednici „Centar“ za uređenje prostora odnosno za sadnju novih sadnica, isplaćen je iznos od 12.770 dinara. ( slike sa mejla )