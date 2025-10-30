Isplate iz budžeta grada Leskovca po više osnova

Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno 6.358.063 dinara.

Najveći iznos opredeljen je za sufinansiranje udžbenika za osnovce i to 1.792.000 dinara za OŠ „Milutin Smiljković“ u Vinarcu i 775.000 dinara za OŠ „Aca Sinadinović“ u Predejanu.

Na području MZ Bobište izvršena je popravka neasfaltiranih ulica u vrednosti od 466.080 dinara.

Što se radova tiče, i OŠ „Kosta Stamenković“ usmereno je 69.444 dinara za sanaciju podova u objektu te obrazovne ustanove.

Na ime boravka dece za septembar mesec, privatnom vrtiću „Vil“ prebačeno je 1.510.623 dinara.

Suma od 835.479 dinara uplaćena je Centru za socijalni rad Leskovac i to za troškove prevoza za pratioce.

Leskovačkom kulturnom centru je za festival „LIFFE“ usmereno još 286.082 dinara.

Solidarnu pomoć danas su dobili i upošljenici Trgovinsko-ugostiteljske škole – Bratislav Pejić i Ivana Stojković, u iznosu od po 118.870 dinara.

Danijeli Pavlović, Ani Pešić i Aleksandri Cvetković, zaposlenim u PU „Vukica Mitrović“, isplaćene su jubilarne nagrade za 10 godina rada, po 75.323 dinara.

Takođe, za iste namene 159.646 dinara je usmereno Jasmini Mihajlović Ilić, koja u toj ustanovi radi 20 godina.