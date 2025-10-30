DRUŠTVO VESTI

Isplate iz budžeta grada Leskovca po više osnova

30 октобар, 2025
Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno 6.358.063 dinara.

Najveći iznos opredeljen je za sufinansiranje udžbenika za osnovce i to 1.792.000 dinara za OŠ „Milutin Smiljković“ u Vinarcu i 775.000 dinara za OŠ „Aca Sinadinović“ u Predejanu.

Na području MZ Bobište izvršena je popravka neasfaltiranih ulica u vrednosti od 466.080 dinara.

Što se radova tiče, i OŠ „Kosta Stamenković“ usmereno je 69.444 dinara za sanaciju podova u objektu te obrazovne ustanove.

Na ime boravka dece za septembar mesec, privatnom vrtiću „Vil“ prebačeno je 1.510.623 dinara.

Suma od 835.479 dinara uplaćena je Centru za socijalni rad Leskovac i to za troškove prevoza za pratioce.

Leskovačkom kulturnom centru je za festival „LIFFE“ usmereno još 286.082 dinara.

Solidarnu pomoć danas su dobili i upošljenici Trgovinsko-ugostiteljske škole – Bratislav Pejić i Ivana Stojković, u iznosu od po 118.870 dinara.

Danijeli Pavlović, Ani Pešić i Aleksandri Cvetković, zaposlenim u PU „Vukica Mitrović“, isplaćene su jubilarne nagrade za 10 godina rada, po 75.323 dinara.

Takođe, za iste namene 159.646 dinara je usmereno Jasmini Mihajlović Ilić, koja u toj ustanovi radi 20 godina.

