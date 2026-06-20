Isporuka paketa pomoći meštanima u manojlovačkom, pečenjavčkom i brestovačkom kraju

Podela oko 5.000 paketa pomoći usmerenih juče ka pečenjevačkom, brestovačkom i manojlovačkom kraju počela je istog dana.

Članovi Saveta mesnih zajednica posvećeno rade na distribuciji paketa našim sugrađanima, penzionerima i korisnicima socijalne pomoći na teritoriji grada.

Podsetimo, u hali Plavi paviljon u sredu, 17. juna počelo je pakovanje 33.000 paketa u okviru prve podele u tekućoj godini, koje će biti nastavljeno i narednih dana.

U budžetu grada za ove namene obezbeđena su 52 miliona dinara.

Od 2023. godine, kada je uvedena praksa distribucije dva puta godišnje, paketi se dele svim penzionerima, nezavisno od visine njihove penzije. U toku je realizacija jubilarne, desete podele.