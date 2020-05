Istaknut deo jedinstvenog biračkog spiska

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove izložilo je deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Leskovca u zgradi Skupštine grada, u ulici Pana Đukića broj 11, u kancelarijama broj 15. i 22. Uvid je moguće izvršiti putem računara unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana, u cilju provere da li je upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, navodi se u saopštenju za javnost ovog odeljenja.

Zahtev za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Leskovca, mogu podnositi Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave grada Leskovca, svakog radnog dana od 7 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 7 do 15 sati, najkasnije do zaključenja biračkog spiska 5. juna.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju građani. Uz zahtev se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave grada Lekovca, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, 30. maja, podneti zahtev da se upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja).

U postupku vršenja uvida u birački spisak lica ovlašćena za njegovo ažuriranje, lica zadužena za pružanje tehničke podrške Gradske uprave i ovlašćena lica podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

https://upit.birackispisak.gov.rs/