Iz budžeta grada Leskovca isplaćeno blizu 50 miliona dinara

Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno 49.150.118 dinara, saopštio je Kabinet gradonačelnika.
Uplatom od 3.318.908 dinara okončana je finansijska situacija za asfaltiranje Slogine i deo Sijarinske ulice u gradu.
Mesna zajednica Živkovo nabavila je kosačicu u iznosu od 49.940 dinara, a Osnovnoj školi „Kosta Stamenković“ usmereno je 5.059.000 dinara za sufinasiranje kupovine udžbenika za osnovce.
Za prispele račune Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“, Toplani je prebačeno 260.815 dinara, a EPS-u 1.170.890 dinara.
Na ime utroška vode, Gradska uprava platila je Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ 1.240.154 dinara.
Dospeli su i troškovi prevoza za oktobar mesec, namenjeni upošljenicima gradskih ustanova i institucija i to:
1.487.680 dinara – Gradska uprava;
127.180 dinara – Turistička organizacija Leskovac;
565.607 dinara – Ustanove kulture;
123.793 dinara – Centar za socijalni rad;
238.627 dinara – Sportsko-rekreativni centar „Dubočica“;
42.334 dinara – Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju;
23.766 dinara – Pravobranilaštvo.
Na ime zarade zaposlenih u Ustanovi za odrasle i starije i Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, za oktobar mesec opredeljeno je 2.531.234 dinara.
Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ za usluge potkresivanje grana, održavanje toaleta, zoohigijene i čistoće u prethodnom periodu, uplaćeno je ukupno 16.004.836 dinara, dok je za iste namene Javnom komunalnom preduzeću „Grdelica“ usmereno 6.946.660 dinara.
Nedavno postavljeni dečiji mobilijari u naselju Dubočica 2 i u selu Bogojevce koštali su gradsku kasu po 4.979.347 dinara, a ta suma prebačena je firmi „Ekogrid“.