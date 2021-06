Iz leskovačkog Vodovoda najavljuju privremena isključenja vode za sutra

Javno-komunalno preduzeće ”Vodovod” obaveštava svoje korisnike da će, zbog radova na prevezivanju nove vodovodne mreže na Bulevaru Nikole Pašića, sutra 11. juna od 11do 16 časova, doći do prekida u vodosnabdevanju u ulicama Dimitrije Tucović, od Milana Toplice do Tekstilne, i u delu Bulavara Nikole Pašića, od Dimitrija Tucovića do Pop Mićine.

Iz ovog preduzeća obaveštavaju i potrošače u višim zonama, kao i u naseljima Vinarce, Donje i Gornje Stopanje, Dubočica, Hisar, Donje i Gornje Sinkovce i Turekovac koji pripadaju zapadnom delu grada na levoj obali reke Veternice, da je u istom periodu mogući pad pritiska vode u sistemu do potpunog nestanka.