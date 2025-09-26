„Izađi mi na teglu“ danas u Leskovcu

Dvanaesta po redu manifestacija “Izađi mi na teglu”, čiji organizator je asocijacija “Bašta mašta”, a partner Turistička organizacija grada, održava se danas u Leskovcu.

Cilj je promocija pripreme ajvara koji je jedan od leskovačkih brendova. Manifestaciju je zvanično otvorila Jelena Miljković, gradska većnica, u prisustvu gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića.

Učesnici manifetsacije, njih deset, zvanično su se nadmetali u pripremi ajvara, a najbolje dve ekipe učestvovaće na finalnom takmičenju u Beogradu.

Učesnike i goste pozdravila je direktorka TOL-a, Dijana Ranđelović. Ona je podsetila na značaj realizacije ovog projekta u našem gradu koji je poznat upravo po ajvaru i paprici. Podsetila je i na nedavnu, uspešno relaizovanu manifestaciju „Roštiljijadu“.

Program manifestacije je potom zvanično otvorila Jelena Miljković, gradska većnica. U ime pokrovitelja, Grada Leskovca, ona je pozdravila takmičare i goste. Podsetila je da Grad nastavlja sa pripremama za brendiranje još jednog novog proizvoda, pored postojećih, roštilj mesa, sprže, ajvara i ljutenice.

Sve učesnike manifestacije Izađi mi na teglu obišao je i poželeo im uspeh gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Inače, program će trajati do 18 sati.