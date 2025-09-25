„Izađi mi na teglu“ sutra u Leskovcu

Pod pokroviteljstvom grada Leskovca, Turistička organizacija grada Leskovca u petak, 26. septembra 2025. godine biće lokalni partner i suorganizator u realizaciji projekta “Izađi mi na teglu”. Organizator manifestacije je asocijacija “Bašta mašta”, a cilj je promocija pripreme ajvara kao jednog od srpskih brendova, saopštio je TOL.

Celokupan program manifestacije trajaće od 11:00 do 18:00 časova u etno kompleksu „Šop-Đokić“. U 11:00 časova je predviđeno predstavljanje takmičara, propozicija, članova žirija i načina odabira pobednika. Petnaestak minuta kasnije počinje zvanično nadmetanje u pripremi ajvara.

Specifičnost manifestacije se ogleda u tome da su takmičarima obezbeđeni svi potrebni uslovi za učešće. Organizator je obezbedio natkrivene štandove za takmičarske ekipe, papriku potrebnu za spremanje jedne ture ajvara, prenosivu peć tj. kube za pečenje paprike i kuvanje ajvara, tegle sa poklopcem, drva za loženje, stolice, stolove za pripremu i odlaganje tegli. S druge strane, od takmičara se očekuje da obezbede sav potreban pribor za pripremu ajvara, a obavezno moraju imati: šerpu, varjaču, kutlaču, noževe i mašinu za mlevenje paprike. Pravila takođe nalažu da tamičarska ekipa mora imati minimum dva, a najviše šest članova.