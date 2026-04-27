Izborna skupština Advokatske komore Niš, za potpredsednika advokat iz Leskovca

27 април, 2026
Advokat Milan Petrović iz Niša ponovo je izabran za predsednika Advokatske komore Niš. Za potpredsednike su izabrani Nikola
Obradović iz Niša i Miroslav Savić iz Leskovca. Na izbornoj skupštini birali su
se i upravni i nadzorni odbor, kao i članovi disciplinskog tužilaštva i disciplinskog suda.

Milan Petrović ostaje na čelu Advokatske komore Niš u naredne četiri godine. To je odlučeno na izbornoj skuštini koja je održana na Pravnom fakultetu. Cilj u narednom periodu biće da se pravosudni ispit polaže i u Nišu, kaže Petrović. Petrović dodaje da postoji puno problema sa kojima se suočavaju advokati.

Na skupštini Advokatske komore Niš izabrani su i potpredsednici iz Niša i Leskovca, zatim potpuno novi upravni i nadzorni odbori, novi disciplinski tužioci i sudije, a među njima je puno mladih ljudi.


