Izložba kolaža „Iščekivanje“ autorke Nadice Stojanović iz Leskovca, otvorena u Čačku

Humanitarna izložba kolaža pod nazivom „Iščekivanje“ autorke Nadice Stojanović iz Leskovca, otvorena je u Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ u Čačku. Deo prihoda od ove izložbe, biće namenjen leskovačkom Udruženju za pomoć osobama ometenim u razvoju „Naš svet“.

Na izložbi u Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ u Čačku su predstavljeni kolaži, ručno rađeni na papiru, koje Udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju „Naš svet“ proizvodi u svojoj radionici. Kako ističe naša sagovornica, svaki od njih ima svoju poruku.

Nadici su u izradi ovih kolaža, pomogli i članovi ovog udruženja.

Inače, izložba kolaža „Iščekivanje“ biće predstavljena i publici u Novom Sadu.