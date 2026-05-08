Izložba „Okean Todorov“ otvorena u LKC-u

Izložba slika pod nazivom „Okean Todorov“, akademika Todora Stevanovića iz Leskovca, otvorena je u galeriji Leskovačkog kulturnog centra. Posetioci će imati priliku da izložene radove obiđu do 8. juna.

Kako je istaknuto ovom prilikom, Todor Stevanović je kao slikar samostalno izlagao od 1956. godine i učestvovao je na mnogim likovnim smotrama širom zemlje i u inostranstvu. Bio je predstavnik Jugoslavije na bijenalu u Veneciji 1999. godine.

Njegova dela se čuvaju i izlažu u Narodnom muzeju Srbije, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i mnogim muzejsko – galerijskim ustanovama na teritoriji bivše Jugoslavije i u inostranstvu, istakla je Milica Vićić, autorka izložbe.

Pored okeana, na ovoj izložbi su prikazana i njegova pisana dela, kao što je “Himna čoveku”. Ovo je prva Todorova izložba održana u Leskovcu, naglasila je Sanja Conić, direktorka Leskovačkog kulturnog centra.

U ime lokalne samouprave obratila se Jelena Marković, koja je ovom prilikom istakla da je Leskovac danas grad koji kulturu živi, koji neguje svoju tradiciju, ali istovremeno stvara prostor za nove ideje, umetnike i velike kulturne događaje. Kako je podsetila ovom prilikom, titula Prestonice kulture Srbije u Leskovac donosi novu multifunkcionalnu koncertnu dvoranu, a biće obnovljeni i značajni prostori u Narodnom muzeju u Leskovcu. Tu su i investicije u budućnost kulture i mladih generacija koje dolaze, a grad Leskovac biće prvi koji će podići spomenik Kralju Milanu Obrenoviću.

Inače, autori izložbe su Jerko Denegri i Milica Vićić, dok su dela u vlasništvu kolekcionara Vojislava Vićića. Posetioci su imali priliku da pogledaju i dokumentarni film posvećen životu i stvaralaštvu Todora Stevanovića.