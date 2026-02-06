Izložba „Večito“ otvorena u leskovačkom Narodnom muzeju

A velika retrospektivna izložba „VEČITO“ o velikanu srpske i jugoslovenske arhitekture Bogdanu Bogdanoviću, svečano je otvorena u Narodnom muzeju Leskovac. Grad na Veternici je jedinstven po tome što baštini dva Bogdanovićeva memorijala: Spomen-park Revolucije i Spomenik u Arapovoj dolini.

Izložba obuhvata celokupno stvaralaštvo Bogdanovića i čine je veliki eksponati posvećeni svakom od dvadeset Bogdanovićevih memorijala, njegovom životu i radu, sa bibliografijom i topografskom mapom radova, kao i izložbene vitrine sa Bogdanovićevim književnim stvaralaštvom.

Novi segment postavke, koji je premijerno prikazan, je posvećen Spomen-parku Revolucije u Leskovcu, delu koje je Bogdanović završio 1971. godine, te ove godine slavi jubilej – 55 godina postojanja.

Organizatori su, pored ostalog, pripremili bogat prateći program izložbe, sačinjen od edukativnih i kreativnih radionica za decu i mlade, likovnog konkursa i izložbe dečijih radova na temu Bogdanovićevog stvaralaštva.

Inače, izložba će pred leskovačkom publikom biti prikazana do 5. marta ove godine.