Izmena režima saobraćaja na Bulevaru oslobođenja zbog održavanja manifestacije “Leskovačko leto”

Tokom održavanja manifestacije „Leskovački letnji festivali“, odnosno Leskovačkog leta, deo Bulevara oslobođenja privremeno će biti zatvoren za saobraćaj i to u periodu od 18.00 časova do ponoći, svakog dana od 17. juna do 1. jula.

Vozila neće moći da saobraćaju od raskrsnice kod Tehnološkog fakulteta do raskrsnice Bulevara oslobođenja sa ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića. Saobraćaj će se odvijati zaobilaznim ulicama po izboru samih učesnika u saobraćaju, alternativnim pravcima i prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.