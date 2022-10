Izmena režima saobraćaja na putu Šišince – Donja Jajina

Na Opštinskom putu Šišince – Donja Jajina, od ponedeljka 24. oktobra do utorka 1. novembra, doći će do potpune obustave saobraćaja u periodu od 11.00 do 16.00 časova, zbog izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza, navode u Javnom preduzeću “Urbanizam i izgradnja Leskovac“.

Izvođač je Građevinsko preduzeće “5D“ Panevlje Vranje i “DEVIX“ Lazarevac, a naručilac poslova je Grad Leskovac. Obaveštavaju se svi učesnici u saobraćaju na pomenutoj deonici da se rukovode privremenom saobraćajnom signalizacijom za period izvođenja radova.