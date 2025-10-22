Izmena režima saobraćaju zbog održavanja „Leskovačkog polumaratona 2025“

Atletski klub „Dubočica“, pod pokroviteljstvom grada Leskovca, u okviru „Oktobarskih svečanosti grada Leskovca“ organizuje atletsko takmičenje „Leskovački polumaraton 2025“, koje će se održati u nedelju 2. novembra, u vremenu od 11 do 14 časova.

Zbog održavanja ovog nadmetanja, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja i zatvoren deo ulice Bulevar oslobođenja: