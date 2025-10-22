Izmena režima saobraćaju zbog održavanja „Leskovačkog polumaratona 2025“

Atletski klub „Dubočica“, pod pokroviteljstvom grada Leskovca, u okviru „Oktobarskih svečanosti grada Leskovca“ organizuje atletsko takmičenje „Leskovački polumaraton 2025“, koje će se održati u nedelju 2. novembra, u vremenu od 11 do 14 časova.
Zbog održavanja ovog nadmetanja, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja i zatvoren deo ulice Bulevar oslobođenja:
- Deo Bulevara oslobođenja od raskrsnice ulice Bulevar oslobođenja sa ulicama Nikole Skobaljića i Cara Lazara (kod Tehnološkog fakulteta), do raskrsnice Bulevara oslobođenja sa ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića (kod RK „Beograd“) u vremenu od 9 do 15 časova.
Takođe će se smanjiti frekvencija saobraćaja i biće kratkotrajnih povremenih propuštanja vozila u sledećim ulicama od 11 do 14 časova:
- Nemanjina, Kralja Petra Prvog, 28.mart, Bulevar Nikole Pašića, Mačvanska(deo), Dubočica(deo), Đure Salaja(deo), Stepa Stepanović (deo), Masarikov Trg
Saobraćaj motornih vozila, kao i javni prevoz putnika odvijaće se zaobilaznim ulicama po izboru samih učesnika u saobraćaju, alternativnim pravcima i prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.
- Zahvaljujemo se svim građanima na razumevanju, a najviše Vama koji nas podržavate i pratite u tome. Takođe pozovite građane, da izađu na ulice daju podstrek trkačima, a ponajviše sugrađanima kojih ima u velikom broju.“