Izvođač radova na izgradnji gradskog trga oštetio vodovodnu cev

Izvođač radova na izgradnji gradskog trga u Leskovcu oštetio je danas oko 14 časova vodovodnu cev prilikom vršenja iskopa za novu atmosfersku kanalizaciju zbog čega je došlo do prekida u vodosnabdevanju u ulici Stojana Ljubića, u delu Pana Đukića od parka do Mlinske i kod potrošača u blizini gradskog parka, rečeno nam je u Javno-komunalnom preduzeću Vodovod uz napomenu da se normalizacija vodosnabdevanja očekuje do sutra u 15 časova.

Prema nezvaničnim informacija do oštećena je došlo jer instalacije nisu bile ispravno ucrtane, a reč je o cevi koja po projektu rekonstrukcije glavnog gradskog trga treba da bude zamenjena.

Zbog ove havarije danas je poplavljen deo parka i gradilišta na budućem gradskom trgu.