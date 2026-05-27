Izvršenje budžeta grada Leskovca za prošlu godinu blizu 90 odsto

Ukupni prihodi i primanja u 2025. iznose 6 milijardi 488 miliona 635 hiljada 773 dinara, što predstavlja ostvarenje od 89,6 odsto od predviđenog budžeta. Sa druge strane, ukupni rashodi i izdaci dostižu sumu od oko 6 milijardi 280 miliona 228 hiljada, što je ostvarenje od 86,7 procenata. Ovo je istaknuto na sednici Gradskog veća Grada Leskovca, prilikom usvajanja Nacrta Odluke o završnom računu budžeta za 2025.

Načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović ocenio je da je očuvana stabilnost javnih fiannsija, uz redovno izmirivanje svih obaveza, a istovremeno je realizovan veliki broj prograama i kapitalnih projekata.

Najznačajni prihodi su od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, a potom od poreza na imovinu.

Bez obzira na visok stepen realizacije, cilj aktuelnog rukovodstva je da ostvarenje budžeta bude preko 90 procenata, kao i još efikasnija realizacija kapitalnih projekata, poručio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Kako je podsetio, budžet je u periodu odgovornosti drugih političkih opcija bio projektovan na oko 3 milijarde, a sada prelazi sedam milijardi dinara, što je veliki napredak i Leskovac svrstava u grupu gradova sa stabilnijim finansijama.

Program socijalne i dečije zaštite je realizovan sa 94 posto od planiranog, predškolsko vaspitanje u procentu od 92,7 odsto, zatim za sport ostvarenje iznosi 97,4 procenata, a za komunalnu delatnost 88,9 odsto.

Na sednici je takođe data saglasnost na predloge rešenja za otuđenje dva lokala na lokaciji zelene robne pijace u ulici Kralja Petra.