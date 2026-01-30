J.S. iz Leskovca fizički napao lekara i naneo mu povrede

Na okolnosti izvršenja krivičnog dela napad na lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je uhapšeni J.S. (1970) iz Leskovca. Osumnjičenom je stavljeno na teret da je u toku noći 29.1.2026. godine, fizički napao lekara jedne zdravstvene ustanove i naneo mu lake telesne povrede.

U odbrani pred javnim tužiocem u potpunosti je priznao izvršenje krivičnog dela. Kako nije bilo osnova za predlaganje pritvora ili neke druge zakonom propisane mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka, isti je nakon saslušanja pušten na slobodu.