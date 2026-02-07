Javna površina kod Svetoilijskog groblja uređuje se ovog vikenda

Povodom predstojećih zadušnica, ovog vikenda uređuje se i čisti javna površina kod Svetoilijskog groblja. Kao i svakog vikenda, ovu akciju sprovode Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave, u saradnji sa Javno komunalnim preduzećem „Komunalac“, kompanijom Por Verner Veber i Odeljenjem komunalne milicije.

Ova akcija podrazumevala je uklanjanje divljih deponija kao i košenje niskog i visokog rastinja.

Snežana Tasić Stojiljković, predstavnica Saveta MZ “Hisar”, istakla je da stvaranje divljih deponija predstavlja dugogodišnji problem, iako nadležne službe redovno sprovode ovakve akcije.

Inače, od 2013. godine, od kada se redovno sprovode ove akcije, do sada je ukonjeno 11 763 tone otpada sa 708 lokacija.