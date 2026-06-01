Jedanaest zlatnih medalja za članove „Ninđucu“ kluba iz Leskovca

1 јун, 2026
TVL

Leskovačke Ninđe osvojile su 11 zlatnih medalja, a doneli u Leskovac ukupno 34 medalja sa majskog Ninđa Višeboja održanom u Paraćinu 30.05.2026.

Rezultati takmičenja ostvareni su u streličarstvu, veranju, gađanju noževima i šurikenima, saopštavaju u Ninđucu klubu Buđinkan Leskovac.

  1. Ognjen Stevanović, kategorija 5-6 godina
  2. Dušan Manić, kategorija 5-6 godina
  3. Konstantin Vasiljević, kategorija 7-9 godina
  4. Vukan Stevanović, kategorija 7-9 godina
  5. Maksim Trajković, kategorija 7-9 godina
  6. Vukašin Ljubenović, kategorina 7-9 godina
  7. Kolja Krstić, kategorija 10-14 godina
  8. Uroš Antić, kategorina 10-14 godina
  9. Nemanja Jovanović, kategorija 10-14 godina
  10. Srna Krčmarik, kategorija 14-18 Ž
  11. Đorđe Stojanović, kategorija 14-18 M
  12. Anita Stevanović, kategorija seniori Ž
  13. Danijela Nikolić, kategorija seniori Ž
  14. Stefan Aleksić, kategorija seniori M
  15. Miodrag Krčmarik, kategorija master
  16. David Nikolić, kategorija master
  17. Vladimir Stevanović, kategorija master

