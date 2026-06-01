Jedanaest zlatnih medalja za članove „Ninđucu“ kluba iz Leskovca

Leskovačke Ninđe osvojile su 11 zlatnih medalja, a doneli u Leskovac ukupno 34 medalja sa majskog Ninđa Višeboja održanom u Paraćinu 30.05.2026.
Rezultati takmičenja ostvareni su u streličarstvu, veranju, gađanju noževima i šurikenima, saopštavaju u Ninđucu klubu Buđinkan Leskovac.
- Ognjen Stevanović, kategorija 5-6 godina
- Dušan Manić, kategorija 5-6 godina
- Konstantin Vasiljević, kategorija 7-9 godina
- Vukan Stevanović, kategorija 7-9 godina
- Maksim Trajković, kategorija 7-9 godina
- Vukašin Ljubenović, kategorina 7-9 godina
- Kolja Krstić, kategorija 10-14 godina
- Uroš Antić, kategorina 10-14 godina
- Nemanja Jovanović, kategorija 10-14 godina
- Srna Krčmarik, kategorija 14-18 Ž
- Đorđe Stojanović, kategorija 14-18 M
- Anita Stevanović, kategorija seniori Ž
- Danijela Nikolić, kategorija seniori Ž
- Stefan Aleksić, kategorija seniori M
- Miodrag Krčmarik, kategorija master
- David Nikolić, kategorija master
- Vladimir Stevanović, kategorija master