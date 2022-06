Jedna od najuspešnijih generacija leskovačke Gimnazije obeležila 55 godina mature

Jedna od najuspešnijih generacija leskovačke Gimnazije obeležila je 55 godina od završetka srednjoškolskog obrazovanja. Njih tridesetak, koji su davne 1967. položili ispit zrelosti, sastali su se danas u ustanovi koju su nekada pohađali i oživeli uspomene na jedan, kako su istakli, bezbrižan i srećan period njihovog odrastanja.

Ova zlatna generacija iznedrila je doktore nauka, lekare, sudije i profesore, kojima je Gimnazija u Leskovcu bila dobra „odskočna daska“ za dalje univerzitetsko obrazovanje. Jedan od najuspešnijih među njima je Stojan Radenović, doktor matematike, koji se, zahvaljujući velikom broju naučnih radova u prestižnim svetskim časopisima, smatra jednim od uspešnijih stručnjaka u ovoj oblasti.

Iako su na pragu osamdesetih, sećanja na bezbrižne srednjoškolske dane još uvek su živa, a osećanja uvek ista, ističe Branislava Stojičić, jedini vukovac u tadašnjoj generaciji, koja je potom diplomirala na Muzičkoj akademiji i Odseku za francuski jezik Filološkog fakulteta.

–Ovaj dolazak uvek izaziva burna osećanja, vezuje me pre svega za moje školovanje, ali i za moju porodicu – ističe ona.

Deo ove generacije je i Slobodan Stojanović, koji je završio Ekonomski, a potom magistrirao na Pravnom fakultetu. U bogatoj profesionalnoj karijeri, između ostalog, obavljao je funkciju direktora predstavništva Privredne komore u bivšoj Jugoslaviji i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prema njegovim rečima, za uspehe ove generacije zaslužni su i tadašnji profesori, koji su bili veoma strogi, ali pravični i odlični predavači.

Bilo je to drugačije vreme, kada je znanje imalo najvišu vrednost, ističu naši sagovornici, dodajući da je pored učenja, bilo dovoljno vremena za druženje i zabavu.

–Bile su igranke, bilo je vremena za razonodu, ali mi smo bili generacija starog kova u smislu da nismo izlazili u kafane i restorane. Bilo nas je tada stid izaći u kafanu i sresti profesora. Naš izlazak se svodio na čuveni „korzo“. To je bila institucija. Tu su se okupljali mladi, šetali, a u kafićima je bilo do osam sati, odnosno do deset časova uveče maksimalno– prisećaju se nekadašnji maturanti.

Generacija 1962/1963, koja je brojala više od 150 učenika u šest odeljenja, ostavila je veliki trag u istoriji leskovačke Gimnazije, dugoj 143 godine.