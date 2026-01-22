Jedna saobraćajna nezgoda juče na području PU Leskovac





Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lake telesne povrede, saopštavaju iz PU Leskovac



Zbog moguće pojave guste magle, a koja smanjuje vidljivost na pojedinim deonicama puteva, apelujemo na sve vozače da prilagode brzinu uslovima puta. U uslovima magle vidno polje je znatno kraće, a reakcija vozača mora biti brža i opreznija

Smanjite brzinu kretanja, povećajte odstojanje između vozila i koristite kratka svetla ili svetla za maglu, u skladu sa propisima. Izbegavajte nagla kočenja i preticanja, a posebnu pažnju obratite na pešake, bicikliste i sporija vozila.

Bezbednost vožnje počinje odgovornim ponašanjem. Prilagodite brzinu – jer u magli svaki metar može biti presudan. Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.