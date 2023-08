Iz Javno-komunalnog preduzeća “Vodovod” obaveštavaju korisnike da će zbog priključenja novoizgrađenog stambeno-poslovnog objekta u ulici Bulevar Nikole Pašić u Leskovcu, doći do

prekida u vodosnabdevanju u petak 11. agvusta u periodu od 09h do 12h, kod

potrošača, u ulici Veljko Vlahović na potezu od ulice Đure Salaja do ulice Boška Buhe.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.