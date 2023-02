Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike da će bez električne energije u ponedeljak, 20. februara, u vremenu od 9.00 č. pa do završetka radova, a najkasnije do 15.00 č, biti deo ulice Vlade Đorđevića, od br. 2 do br. 35, u Leskovcu.