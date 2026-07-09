Jefimija Ristić i Lena Mladenović izabrane za malu i veliku princezu „Karnevala Leskovac“

Za malu princezu dvadesetog, jubilarnog „Karnevala Leskovac“ izabrana je šestogodišnja Jefimija Ristić, dok je šesnaestogodišnja Lena Mladenović ovogodišnja velika princeza.

-Ranije sam se takmičila kao mala princeza, a ove godine sam odlučila da se prijavim na takmičenju za veliku. I jedno i drugo učešće mi je dinelo jedinstven i na svoj način poseban osećaj, ne mogu da ih uporedim. Zbog toga pozivam devojčice i devojke da se narednih godina prijave, jer je iskustvo prelepo – kaže za Tv Leskovac Lena Mladenović.

I Jefimija, mala princeza, kaže da je osećaj prelep.

–I ranije sam se takmičila, prijaviću se i sledeće godine- kaže naša sagovornica, dodajući da joj je tetka pomogla da se pripremi za ovo takmičenje.

Turistička organizacija Leskovca je za malu i veliku princezu, kao i svake godine, pripremila prigodne poklone.