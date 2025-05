Na današnjoj sednici Gradskog veća, pored ostalog, data je saglasnost na povećanje cene grejanja za korisnike Javno komunalnog-preduzeća „Toplana“ u Leskovcu za devet odsto, pre svega zbog, kako je istaknuto, povećanja cena energenata.

Kod kupaca kod kojih ne postoji tehnička mogućnost za pojedinačna merenja i naplatu po potrošnji, cena će za stambeni prostor iznositi 123,42 dinara po metru kvadratnom, a za poslovni 148,10 dinara po metru kvadratnom. Kod onih kod kojih postoji ova mogućnost, fiksni deo za stambeni prostor iznosiće 41,22 dinara po metru kvadratnom, a varijabilni 7,05 dinara po kilovatčasu. Za poslovni prostor, fiksni deo cene iznosi 49,47 dinara po m2, a varijabilni 8,45 dinara po kilovatčasu. Poslednje povećanje ovih cena bilo je 2022. godine.

-JKP „Toplana“ jedno je od retkih preduzeća u Srbiji, koje nije korigovalo svoje cene pred početak grejne sezone. Međutim, nakon početka grejne sezone, svakog meseca u kontinuitetu dolazilo je do povećanja cene gasa, tako da je za period od oktobra 2024. godine do februara 2025. godine, kumulativni rast iznosio 30 odsto, dok je cena uglja za isti period povećana za 8 procenata.Došlo je i do povećanja cene rada sa 271 dinar po radnom času na 308 dinara, odnosno za 13,65 posto. Povećani su i troškovi ostalih inputa koji utiču na cenu snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom- istaknuto je prilikom usvajanja ove tačke dnevnog reda.

Data je saglasnost i na Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2025. godini. Podržano je 29 medijskih sadržaja koji će izveštavati o raznim oblastima. Za ove namene iz budžeta grada opredeljeno je ukupno 50 miliona dinara.

Usvojeni su i predlozi programa praćenja kvaliteta površinskih voda vodotokova na teritoriji Leskovca za 2025/2026. godinu, kao i monitoringa zemljišta na teritoriji Leskovca za ovu godinu. Data je saglasnost i na predloge programa merenja nivoa komunalne buke u životnoj sredini i sprovođenja sistemske dezinsekcije na teritoriji grada za ovu godinu.

Data je saglasnost i na predlog rešenja o obrazovanju komisije za podršku mladim talentima grada Leskovca za ovu godinu i za izbor projekata po konkursu u oblasti kulture za 2025. godinu.