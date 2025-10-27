JKP „Vodovod“ Leskovcu: Privremeni prekid u snabdevanju zbog prevezivanja potrošače

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Leskovac obaveštava građane da će zbog izvođenja radova na prevezivanju rekonstruisane vodovodne mreže u ulici Dušana Maksimovića sa postojećom mrežom, u okviru investicije koju realizuje Grad Leskovac, doći do prekida u vodosnabdevanju u utorak, 28. oktobra 2025. godine, u periodu od 9:00 do najkasnije 17:00 časova. Bez vode će biti potrošači u ulici Prištinskoj i ulici Dušana Maksimovića.

Za vreme prekida, cisterna sa pijaćom vodom biće postavljena na raskrsnici ulica Novice Ilić i Prištinske, gde će građani moći da se snabdeju vodom za piće i osnovne potrebe.

Unapred se zahvaljujemo svim potrošačima na razumevanju i strpljenju tokom izvođenja radova, koji se izvode sa ciljem poboljšanja kvaliteta i tehničke ispravnosti vodovodne mreže- kažu u JKP „Vodovod“.

