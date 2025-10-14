JKP „Vodovod“: Prekid u snabdevanju zbog radova u Pana Đukića

JKP Vodovod obaveštava korisnike da će zbog tekućeg održavanja i izvođenja radova na regulisanju ventila na vodovodnoj mreži u Ulici Pana Đukića, doći do prekida u vodosnabdevanju u sredu 15.10.2025. u periodu od O8h do završetka radova, a najkasnije do 12h, kod potrošača u ovoj ulici, od Trga narodnih heroja do centralnog dela glavnog gradskog parka, kao i u Ulici Stojana Ljubića, u delu od Koste Stamenkovića do mosta preko reke Veternice.

Na predmetnoj lokaciji osim stambenih zajednica i objekata fizičkih lica, bez vode će ostati i javna preduzeća: Osnovni sud, PIO, Elekroprivreda Srbije, Privredna komora, zgrada Opitine i Jablaničkog okruga, Prekršajni sud, Narodni muzej, upravna zgrada „Vodovoda“.

Mole se potrošači da unapred zahvate dovoljnu količinu vode za sanitarne potrebe u periodu prekida snabavdevanja vodom. Cisterna sa vodom će biti na raspolaganju na platou ispred Narodnog muzeja u Leskovcu.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.