JKP „Vodovod“: U naselju Vinarce, doći će do povremenih prekida u vodosnabdevanju u narednih 15 dana

Zbog nastavka radova na prevezivanju potrošača i bočnih ulica na rekonstruisanu vodovodnu mrežu u ul. Vojvode Mišića u naselju Vinarce, doći će do povremenih prekida u vodosnabdevanju u narednih 15 dana, odnosno do završetka radova, u naseljima Vinarce i Donje Stopanje, u periodu od 09.00 do 15.00 časova, saopštilo je Javno-komunalno preduzeće „Vodovod“ u Leskovcu.

Iz ovog preduzeća mole potrošače za strpljenje i razumevanje i preporučuju da se unapred obezbedi dovoljne količine vode za osnovne sanitarno-higijenske potrebe.