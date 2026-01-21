JKP „Vodovod“ Vlasotince poziva korisnike da izmire obaveze

Korisnicima usluga JKP “Vodovod” Vlasotince, koji nisu izmirili poslednja tri računa za vodu, shodno Odluci o snabdevanju vodom za piće, pokrenut je postupak privremenog isključenja sa vodovodne mreže, saopštavaju iz ovog preduzeća.

Dužnici će u zakonom predviđenom roku dobiti zvanična obaveštenja o datumu privremenog isključenja a o razlozima isključenja obavestiti opštinskog komunalnog inspektora. U ovom preduzeću pozivaju korisnike da izmire obaveze, kako ne bi došlo do privremenog isključenja i bespotrebnih troškova koji mogu nastati naplatom duga preko javnih izvršitelja.

JKP “Vodovod” Vlasotince ponovo poziva ostale dužnike, da dug mogu izmiriti Sporazumno i da se po tom pitanju jave pravnoj službi vodovoda, ulica Trg Oslobođenja 9, prvi sprat.

Koristimo priliku da se zahvalimo svim korisnicima koji redovno izmiruju obaveze prema JKP “Vodovod” Vlasotince, ističe se u saopštenju.