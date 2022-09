JKP „Vodovod“: Zbog kvara na glavnom potisnom cevovodu sutra bez vode sva periferna naselja na području Leskovca, u gradu moguć slabiji pritisak

JKP Vodovod Leskovac obaveštava sve korisnike u okviru vodosistema „Barje“ da će zbog izvođenja radova na sanaciji havarije na glavnom potisnom cevovodu, sutra u periodu od 8.00 h do 22.00 h odnosno do završetka radova, doći do prekida u vodosnabdevanju svih perifernih naselja koja su priključena na javni vodovod i to: pravac Donja Jajna, Šišince i Rudare, Guberevac, Donji i Gornji Bunibrod, Žižavica i Badince, Ančiki, Bratmilovce, Bobište, Mrštane i Kumarevo, pravac „Zelena zona“, Priboj, Zalužnje i Živkovo, potom pravac Navalin i Bogojevce, zatim Čifluk Mira, Vinarce, Donje Stopanje, pravac „zapadni vodovod“ koji obuhvata naselja Milanovo, Belanovce, Karađorđevac, Dušanovo, Petrovac, Podrimce i Kaštavar, pravac Gornje Stopanje, Turekovac i Gornje Sinkovce.

Stanovnicima na užoj teritoriji grada Leskovca biće omogućeno snabdevanje vodom, zbog rada vrtića, škola, bolnica i ostalih zdravstvenih ustanova, staračkih domova i privrede. U ovom delu grada naročito u višim zonama snabdevanja i višim stambenim zgradama može doći do pada pritiska u instalacijama.

JKP Vodovod apeluje da svi korisnici zahvate vodu dan ranije u utorak, za osnovne životne potrebe, da svi privredni subjekti prilagode proces proizvodnje novonastalim okolnostima na dan najavljenog isključenja vode, da se voda troši namenski samo za osnovne potrebe na dan isključenja, bez zalivanja bašti.

Obaveštavamo sve korisnike koji se snabdevaju iz vodosistema “Barje” da od trenutka prekida vodosnabdevanja pa do dobijanja potvrde od strane Zavoda za javno zdravlje Leskovac voda neće biti za piće o čemu će JKP Vodovod Leskovac blagovremeno obavestiti javnost